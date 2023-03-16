Количество пациентов с осложнениями коронавируса увеличилось в Магаданской области
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Колыме наблюдается увеличение количества пациентов, перенесших COVID-19, которым нужна респираторная поддержка. Сейчас в регионе работает два отделения специализированной паллиативной помощи в Ольском и Хасынском филиалах Магаданской областной больницы (МОБ). В 2022 году профильный кабинет также открылся на базе городской поликлиники. При этом постковидным пациентам, у которых есть хронические болезни легких, помощь оказывается чаще на дому.
- У нас в регионе оказывается выездная паллиативная помощь. Сейчас специалисты стали заметно чаще навещать жителей, переболевших коронавирусом. Из-за проблем с легкими им нужны кислородные концентраторы, ингаляторы, откашливатели и другое оборудование. Его в регионе хватает, мы справляемся, - сказал Андрей Тхор, главврач ольского филиала МОБ, главный внештатный специалист региона по паллиативной помощи взрослому населению.
Жителям Колымы напомнили, что лучший способ защититься от ковида и его последствий - пройти вакцинацию.
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