Сложную операцию на мозге провели новорожденному в Хабаровске Фото: @healthyopinion27
Фото: Социальные сети
Рожденному в Хабаровске три недели назад младенцу диагностировали врожденный порок развития головного мозга. Медлить было нельзя, поэтому было решено срочно оперировать ребенка. К лечению привлекли лучших хабаровских специалистов - врача-хирурга Каринэ Арутюнян и заведующего нейрохирургическим отделением Краевой больницы имени О. В. Владимирцева Андрея Есипенко.
- Медики провели ребенку вентрикулоперитонеальное шунтирование (ВПШ). Они установили малышу специальную систему, с помощью которой избыточная жидкость, скапливающаяся в черепе, будет выводиться в брюшную полость, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
Спикер добавил, что каждый год хабаровские специалисты отделения хирургии проводят больше 300 операций младенцам, которые появились на свет с врожденными патологиями.
Отметим, что вентрикулоперитональное шунтирование (ВПШ) - это традиционный метод лечения гидроцефалии, при которой в мозге скапливается большое количество жидкости. Во время операции хирурги вводят трубчатый катетер в боковую желудочковую полость мозга, чтобы обеспечить отток жидкости.
Каринэ Арутюнян и Андрей Есипенко @healthyopinion27
Фото: Социальные сети
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