Модернизация систем водоснабжения проходит в Бикине Фото: "РосСтройКонтроль"
В Бикине ведутся масштабные работы по реконструкции систем водоснабжения. За процессом следят специалисты «РосСтройКонтроля». В городе проложат больше 34 километров труб, модернизируют водозабор и запустят современную систему очистки воды. Работы по обновлению коммуникаций ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода».
- Благодаря проекту в Бикине удастся решить многолетнюю проблему отсутствия системы водоподготовки и обеспечить качественной водой порядка 16 тысяч жителей. Сейчас изношенность водовода достигает 80 процентов, - сказал Владимир Щербинин, гендиректор ФБУ «РосСтройКонтроль».
Работы в Бикине пройдут в два этапа. Новый водовод прокладывают параллельно старому методом горизонтально направленного бурения. Технология позволяет проложить коммуникации без лишних повреждений окружающих среды.
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