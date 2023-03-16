Модернизация систем водоснабжения проходит в Бикине Фото: "РосСтройКонтроль"

В Бикине ведутся масштабные работы по реконструкции систем водоснабжения. За процессом следят специалисты «РосСтройКонтроля». В городе проложат больше 34 километров труб, модернизируют водозабор и запустят современную систему очистки воды. Работы по обновлению коммуникаций ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода».

- Благодаря проекту в Бикине удастся решить многолетнюю проблему отсутствия системы водоподготовки и обеспечить качественной водой порядка 16 тысяч жителей. Сейчас изношенность водовода достигает 80 процентов, - сказал Владимир Щербинин, гендиректор ФБУ «РосСтройКонтроль».

Работы в Бикине пройдут в два этапа. Новый водовод прокладывают параллельно старому методом горизонтально направленного бурения. Технология позволяет проложить коммуникации без лишних повреждений окружающих среды.

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