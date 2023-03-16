Воссоединение Крыма с Россией отметят в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крым и Севастополь воссоединились с Россией 18 марта 2014 года. С того момента прошло уже девять лет. Это событие будут праздновать по всей стране. Хабаровский край тоже не останется в стороне. В рамках фестиваля «Крымская весна» в столице региона пройдут мероприятия, посвященные воссоединению российских территорий.

- Крым и Дальний Восток находятся очень далеко друг от друга, но каким бы ни было расстояние, мы чувствуем единство со всеми жителями полуострова, где живут такие же россияне, как и мы, - сказал Владимир Зубков, и. о. председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.

17 и 18 марта в Хабаровске пройдет несколько мероприятий, приуроченных к празднику. 17 числа в 14:00 в Региональном модельном центре допобразования состоится молодежная интеллектуальная игра «Октагон». 18 марта в 12:00 на набережной стадиона имени Ленина состоится праздничный концерт. В течение субботы в Дальневосточной государственной научной библиотеке будет работать выставка детских рисунков «Крым, Россия - вместе навсегда!» А с 18 по 31 марта в библиотеке также пройдет книжная выставка, посвященная «Крымской весне».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.