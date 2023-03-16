Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Хабаровске 18 марта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 марта Россия будет праздновать девятую годовщину воссоединения с Крымом. В честь этого события в стране пройдет Всероссийский фестиваль «Крымская весна». В регионах устроят концерты, выставки и другие мероприятия. Хабаровский край также присоединится к празднованию.

- 18 марта в 12:00 на набережной стадиона имени Ленина состоится праздничный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Для жителей и гостей краевой столицы выступят ансамбль народной песни «Берега России», Нанайский хореографический ансамбль «Сэукэн» и другие коллективы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Со сцены будут звучать патриотические песни о родине. Посетить концерт сможет любой желающий – вход свободный.

Также 18 числа в Дальневосточной государственной научной библиотеке будет работать выставка детских рисунков «Крым, Россия – вместе навсегда!».

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