Студенты Хабаровского края совмещают работу и учебу Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Молодые люди понимают, как важно помогать Родине, особенно в непростое время. Студенты находят работу на предприятия Хабаровского края, чтобы совмещать ее с учебой. Именно так поступил Дмитрий Иванов, который устроился слесарем по ремонту оборудования пылеприготовительных и котельных цехов третьего разряда на хабаровскую ТЭЦ-1, продолжая обучение в Колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания.

- Буквально четыре года назад появилась возможность поступить по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Мне понравилось и я пошел работать на предприятие. Здесь я научился ремонтировать котлоагрегаты и их комплектующие, заборную арматуру, то есть разные задвижки и вентиля, - поделился Дмитрий.

Молодому человеку понравилась работа. Особенного его вдохновляло то, что теперь он может приносить пользу людям и делает их жизнь комфортней.

- Когда ты это понимаешь – тебя тянет обратно сюда, и ты хочешь работать, ты хочешь помогать людям, чтобы у них все было хорошо!

Дмитрий говорит, что после учебы пойдет служить, чтобы отдать долг Родине. После армии он хочет вернуться на ТЭЦ и получить высшее образование, чтобы еще больше вырасти в профессиональном и личностном плане.

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