Студенты Хабаровского края совмещают работу и учебу
Фото: Центр управления регионом Хабаровского края
Молодые люди понимают, как важно помогать Родине, особенно в непростое время. Студенты находят работу на предприятия Хабаровского края, чтобы совмещать ее с учебой. Именно так поступил Дмитрий Иванов, который устроился слесарем по ремонту оборудования пылеприготовительных и котельных цехов третьего разряда на хабаровскую ТЭЦ-1, продолжая обучение в Колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания.
- Буквально четыре года назад появилась возможность поступить по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». Мне понравилось и я пошел работать на предприятие. Здесь я научился ремонтировать котлоагрегаты и их комплектующие, заборную арматуру, то есть разные задвижки и вентиля, - поделился Дмитрий.
Молодому человеку понравилась работа. Особенного его вдохновляло то, что теперь он может приносить пользу людям и делает их жизнь комфортней.
- Когда ты это понимаешь – тебя тянет обратно сюда, и ты хочешь работать, ты хочешь помогать людям, чтобы у них все было хорошо!
Дмитрий говорит, что после учебы пойдет служить, чтобы отдать долг Родине. После армии он хочет вернуться на ТЭЦ и получить высшее образование, чтобы еще больше вырасти в профессиональном и личностном плане.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru