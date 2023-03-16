Выдачу разрешений на строительство ускорили вдвое в Хабаровском крае Фото: минстрой Хабаровского края

Чтобы получить разрешение на строительство, иногда нужно ждать больше года. Это отталкивает застройщиков, замедляя развитие жилищной инфраструктуры. Чтобы облегчить оформление бумаг и сократить сроки их получения, минстрой Хабаровского края вместе с представителями отрасли проработали недостатки действующей системы. Это позволило ускорить работу в два-три раза. 13 услуг, которые каждый раз приходится проходить при оформлении документов, теперь можно получить в электронном виде. Также полностью исключены муниципальные процедуры: получение порубочного билета и разрешения на проведение земляных работ.

- Нам нужно совершенствовать работу. Поэтому договорились проводить анкетирование застройщиков, получающих разрешительные документы. Но хочу подчеркнуть, что документы должны быть грамотно составлены с юридической точки зрения. Нередко бывает, что их не принимают с первого раза из-за ошибок в бумагах или отсутствия важных каких-то документов, - сказал Керим Сунгуров, зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства.

В регионе планируют создать рабочую группу, которая займется решением некоторых вопросов застройщиков. Более важные проблемы будут рассматривать на заседаниях координационного штаба по строительству.

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