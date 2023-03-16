От удара снесло капот: микроавтобус протаранил легковушку в Хабаровске

Две женщины пострадали в большой аварии в Хабаровске Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

Утром 16 марта на проспекте 60-летия октября произошла авария, в которой столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Хайс». Недалеко от остановки «Переезд» микроавтобус начал вилять по дороге и выехал на встречку, где в этот момент ехала легковушка. «Хайс» влетел в бок иномарки. Удар пришелся как раз туда, где сидели две пассажирки.

- В аварии пострадали две взрослые женщины, - сказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Микроавтобус протаранил легковушку Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

По словам очевидцев, у одной из пострадавших на лице была кровь. На место ДТП приехала бригада медиков и сотрудники ДПС. Женщин забрали в больницу, где их осмотрят и установят тяжесть полученных травм.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.