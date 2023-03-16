В прошлом году семью нашли 200 сирот в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Хабаровского края могут стать приемными родителями. Для них работает служба по подготовке и сопровождению замещающих семей. В прошлом году около 400 человек, пожелавших взять в семью ребенка-сироту, уже прошли обучение. В итоге семья появилась у 200 ребятишек.

- Центр семейного устройства работает с 2014 года и является ресурсным методическим центром для служб детских домов для решения задачи по созданию системы замещающей семейной заботы. Его создали из-за изменений, которые были внесены в Семейный кодекс. По ним должна быть обязательная подготовка людей, пожелавших стать приемными родителями. Теперь такая работа ведется во всех районах края, - рассказала Виктория Трегубенко, замминистра социальной защиты края.

В центре также готовят сотрудников детских домов. Они проходят семинары и курсы, повышают квалификацию. Специалисты могут запросить интересующие темы, но они должны отражать и интересы родителей. Последний семинар прошел 14 и 15 марта по работе с кризисными ситуациями в семьях, где есть подростки. Именно с ними мамам и папам тяжелей всего.

Школу приемных родителей успешно прошла семья Барсуковых, в которой четверо детей. Им помогли психологи, которые поддерживали семью на всем пути. Обратиться к ним хабаровчане могли в любой момент.

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