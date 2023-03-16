Михаил Дегтярев и Андрей Гурулев обсудили развитие оборонной отрасли в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с депутатом госдумы Андреем Гурулевым. Они обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе, поддержку военнослужащих и их семей.

- В условиях санкционной войны от конструктивного взаимодействия всех органов власти зависит многое, но главное - благополучие наших граждан и обороноспособность страны. Хабаровский край - это промышленный регион. При этом стратегическое значение имеют предприятия ОПК, - сказал Михаил Дегтярев.

В регионе работает несколько заводов, которым уделяется особое внимание со стороны правительства. Это Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю. А. Гагарина, Хабаровский радиотехнический завод и Амурский патронный завод «Вымпел» имени П. В. Финогенова.

- Список стратегически важных предприятий недавно пополнился местной компанией «Сониктранс». Она запустила серийное производство тактических автовездеходов «Ерофей». Для нужд СВО и наших военных уже выпущено несколько образцов багги.

Андрей Гурулев отметил вклад Хабаровского края в процесс повышения обороноспособности государства.

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