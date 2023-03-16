Жители Хабаровска спасли застрявшего на льду щенка

Пес провел на льду почти два дня Фото: группа по спасению в мессенджере

В Хабаровске неравнодушные жители два дня пытались вызволить щенка из беды. Собака оказалась один на один со стихией - убежала на лед Амура, а затем полынья отрезала ей путь назад. Как сообщили редакции «КП» - Хабаровск» местные жители, накануне вечером они вызывали спасателей, однако тем вызволить животное не удалось.

Утром 16 марта хабаровчане снова начали думать, как спасти щенка, дело осложнялось тем, что собаку не могли обнаружить. В дело пустили квадрокоптер, а наготове была резиновая лодка. В результате собаку заметили с воздуха, на место отправились несколько человек, и им удалось выманить щенка на берег.

Пес был очень голоден, спасители брали с собой еду для него, все угощения он с диким аппетитом проглотил, однако близко к людям так и не пожелал подходить. За судьбой щенка наблюдали многие жители краевой столицы. Самые активные предлагали помощь, в том числе лодками, биноклями и квадрокоптерами. К счастью, ситуация закончилась благополучно благодаря неравнодушным гражданам.

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