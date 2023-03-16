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НовостиПроисшествия16 марта 2023 5:18

Циклон отступит, но вернутся морозы: хабаровчан предупредили об опасности погоды 17 марта

Снежный циклон покинет несколько районов Хабаровского края 17 марта
Александра ЯВИЩЕНКО
Снежный циклон покинет несколько районов Хабаровского края 17 марта

Снежный циклон покинет несколько районов Хабаровского края 17 марта

Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Погода в Хабаровске 17 марта не обещает сильных осадков. Вероятность снега в течение всего дня будет низкой. При этом на дорогах города возможен гололед. Ночью температура опустится от -9 до -11, а днем будет от -1 до -3 градусов. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края 17 марта ночью и днем пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. Столбик термометра покажет от -9 до -14 ночью и от -8 до +2 днем. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В центральной части региона небольшой снег может пойти ночью. В Хабаровском и Нанайском районах осадков 17 марта не ожидается. Возможны гололедные явления. Ночью температура будет от -5 до -19, а днем от -6 до ноля градусов. Порывы ветра местами будут доходить 14 метров в секунду.

На севере Хабаровского края в пятницу ожидается небольшой снег. В Охотском районе начнется метель. Ночью на градуснике будет от -3 до -15, а днем от -5 до ноля градусов. Скорость ветра достигнет 6-13 метров в секунду, а на побережье Охотского района – 20 метров.

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