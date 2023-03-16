Снежный циклон покинет несколько районов Хабаровского края 17 марта Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Погода в Хабаровске 17 марта не обещает сильных осадков. Вероятность снега в течение всего дня будет низкой. При этом на дорогах города возможен гололед. Ночью температура опустится от -9 до -11, а днем будет от -1 до -3 градусов. Скорость ветра достигнет 9-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края 17 марта ночью и днем пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко. Столбик термометра покажет от -9 до -14 ночью и от -8 до +2 днем. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В центральной части региона небольшой снег может пойти ночью. В Хабаровском и Нанайском районах осадков 17 марта не ожидается. Возможны гололедные явления. Ночью температура будет от -5 до -19, а днем от -6 до ноля градусов. Порывы ветра местами будут доходить 14 метров в секунду.

На севере Хабаровского края в пятницу ожидается небольшой снег. В Охотском районе начнется метель. Ночью на градуснике будет от -3 до -15, а днем от -5 до ноля градусов. Скорость ветра достигнет 6-13 метров в секунду, а на побережье Охотского района – 20 метров.

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