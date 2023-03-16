28 остановок разукрасят в Хабаровске ко Дню города Фото: Администрация Хабаровска

В прошлом году в Хабаровске юные художники создавали настоящие шедевры на автобусных остановках. Картины по эскизам ребят появлялись в павильонах по всему городу. В 2023 году традиция продолжится. К 165-летию Хабаровска юные таланты преобразят еще 28 остановок.

В Индустриальном районе разрисуют павильоны на улицах Пионерской и Павла Морозова. Комитет по управлению районом уже одобрил часть эскизов. На одном из них будут изображены Тишка и Рыж – герои писательницы Елены Неменко. На других - дальневосточная природа, закаты, рассветы, Амур и японские карпы.

- Мы уже просмотрели эскизы учеников школы искусств №7, теперь ждем работы ребят из Центра внешкольной работы «Планета взросления». Планируем к юбилею города оформить остановки до «Амуркабеля». К нам обратились сотрудники «Горэлектросети». Они предложили разукрасить их трансформаторы ТПУ по красным линиям, - сказала Мария Матаева, глава Индустриального района.

Все материалы для оформления павильонов предоставит районный комитет и спонсоры.

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