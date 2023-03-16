Новорожденную из ЕАО назвали Аннабель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент ЗАГС Еврейской автономной области рассказал, как называли новорожденных детей этой зимой. Специалисты подвели итоги самого холодного времени года.

Зимой мамами стали 314 женщин. Из них 11 родили ребенка в возрасте до 18 лет, 74 - от 18 до 24 лет, 72 - от 25 до 29 лет, 85 - от 30 до 34 дет, 58 - от 35 до 39 лет. Еще 14 женщин родили ребенка в возрасте 40-49 лет.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Артем, Владислав, Иван, Максим, Тимофей, Тимур, Арсений, Александр, Даниил, Илья. Среди девочек на свет за прошедшую зиму появились восемь Марий и Софий, семь Милан и Ев. Дарьей назвали шесть малышей, Анастасией, Викторией и Кристиной - пять. Четырех девочек назвали Таисиями.

Редкими именами стали Ермак, Закир, Ростислав, Демид, Филипп и Семен среди мальчиков и Аннабаль, Арина-Ихань, Асия, Василина, Лика, Мирра среди девочек.

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