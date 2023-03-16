Сергей Кравчук поздравил со 100-летием ветерана Еву Чечукалову из Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук навестил ветерана Еву Израилевну Чечукалову, которой 16 марта исполнилось 100 лет. Глава краевой столицы вручил подарки имениннице и пожелал ей крепкого здоровья.

- Поздравляю вас с такой значимой датой. Спасибо за все, что вы сделали во имя Победы, за вклад в развитие науки и Хабаровска. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, - сказал Сергей Кравчук.

Ева Чечукалова родилась в Киеве, окончила школу с золотой медалью. Утром, сразу после выпускного бала, 22 июня 1941 года над городом закружили фашистские бомбардировщики, тогда вся ее семья эвакуировалась в Серов Свердловской области. Там 18-летняя девушка записалась добровольцем в ряды Красной Армии. Ее распределили в истребительный авиаполк седьмой воздушной армии на Карельском фронте. Тогда молодая Ева заряжала пулеметы крылатых машин, подвешивала бомбы к самолетам.

После окончания Великой Отечественной войны Ева Израилевна окончила университет по специальности «Геохимия». По распределению она приехала в Хабаровск, где и осталась жить. Здесь она работала научным сотрудником Дальневосточного института минерального сырья до выхода на пенсию.

Сейчас хабаровчанка живет с дочерью. Она много читает, сама готовит и занимается посильным спортом. У нее два внука и пять правнуков.

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