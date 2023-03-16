Чат-бот для участников СВО запустили в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области появился чат-бот для участников спецоперации и их семей. Канал с актуальной информацией запустили специалисты комитета семей воинов Отечества.

Жители области часто обращаются за помощью. До этого они могли написать или позвонить в WhatsApp на номер 8 (924) 157-67-08. А теперь получить ответ можно еще быстрее.

Чат-бот находится в Telegram по адресу @KSWO_EAO_bot. Там собрана информация по самым популярным запросам.

- Все обращения, поступившие в чат-бот, будут прорабатываться со специалистами. При необходимости к проблемам будут подключаться профильные ведомства и представители Минобороны России, - рассказала Мария Костюк, зампред правительства ЕАО.

На вопросы будут отвечать волонтеры и члены комитета. Среди них тоже есть те, чьи родные находятся на передовой. Также в чате есть информация о горячих линиях, адресах штабов, льготах и выплатах, положенных по закону.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.