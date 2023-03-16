Монтажник-похититель: 24 преступления совершил сотрудник телекомпании в Хабаровске

Серию краж аккумуляторов раскрыла полиция Хабаровска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полиция передала в суд уголовное дело в отношении 27-летнего хабаровчанина, который подозревается в 24 преступлениях.

Мужчина неофициально работал в телекомпании монтажником и имел доступ к дорогому оборудованию. В его распоряжении были ключи от климатических шкафов, где были установлены аккумуляторные батареи. Пользуясь доступом, он крал аппараты в течение месяца. Когда пропажа оборудования вскрылась, представитель компании обратился в полицию. Правоохранители вычислили подозреваемого и задержали его.

- Всего было украдено 24 аккумулятора общей стоимостью около 400 тысяч рублей, - уточнили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские нашли восемь пропавших устройств и вернули их владельцу. Остальное оборудование мужчина сдал в пункт приема металла, а часть продал знакомому. Хабаровчанина обвинили в краже, сейчас он ждет суда. До вынесения приговора его будут держать под стражей.

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