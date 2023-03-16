20 спортсменов получат губернаторскую стипендию в Хабаровском крае Фото: Федерация бокса России

В региональном министерстве спорта назвали имена 20 обладателей губернаторской стипендии в 2023 году. Это победители, призеры и участники соревнований самого разного уровня, которые добились высоких результатов. Кроме того, единовременное вознаграждение за высокие спортивные результаты получат 98 атлетов и 48 тренеров.

- Это моя первая стипендия. Такая поддержка очень нужна, так как спорт занимает много свободного времени, практически не оставляя возможности работать. Сейчас у меня идет активная подготовка к чемпионату России, который будет проходить в Анапе с 25 марта по 2 апреля. Главная задача - достойно представить Хабаровский край и завоевать медаль, - сказала Рукет Куштовая, бронзовый призер Спартакиады учащихся России-2022.

В этом году стипендию получат легко- и тяжелоатлеты, батутисты, лыжники, боксеры, участники соревнований по пулевой стрельбе и дартсу. В число стипендиатов вошли три спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Ежемесячно до конца года они будут дополнительно получать по пять тысяч рублей.

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