«Это невозможно купить»: мэр Комсомольска рассказал, что техники для уборки снега не хватает Фото: Иван МАКЕЕВ

Снег завалил города Хабаровского края, Комсомольск-на-Амуре не стал исключением. Как справляется администрация с последствиями непогоды, рассказал Александр Жорник, мэр города.

Активная работа идет последние четверо суток. За это время в городе выпала месячная норма осадков. Снега было столько, сколько выпало за три месяца зимы.

- Чтобы убрать такое количество в отведенные нормативами сроки, нашему городу, с учетом протяженности улиц и тротуаров, а в Комсомольске их около 400 километров, из них около 200 километров с асфальтом, необходимо 92 единицы техники, причем желательно, чтобы больше половины составляли тяжелые грейдеры и погрузчики. Такого количества у нас никогда не было, и сейчас нет, - сказал Александр Жорник.

Такое количество техники купить практически невозможно - дорого. Только один грейдер стоит порядка 12-15 миллионов рублей. До 2021 года удалось купить 14 единиц техники благодаря поддержке государства. Две последние зимы она показала себя хорошо, но ее все равно не хватает. К тому же часть ее заменила сломанные машины.

Поэтому сейчас мэрия использует то, что есть. Но сложности возникают и у подрядчиков: у кого-то не хватает работников, у кого-то техника «трудится» на стройках или проходит техобслуживание.

При этом каждый день на улицы города выходит 13-20 машин. К 15 марта что-то успели делать, но сейчас нужно начинать все сначала. Работа будет идти ближайшие дни. И хоть на это понадобится время, мэр пообещал, что все сделают.

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