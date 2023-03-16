Более 80 тысяч детей отдохнут летом в лагерях и загородных центрах Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

Организацией детского отдыха в Хабаровском крае в 2023 году займутся больше 420 учреждений. Среди них - 17 загородных центров, 372 «дневных» лагеря, 32 лагеря труда и отдыха, краевой палаточный лагерь в селе Сикачи-Алян. Всего за каникулы отдохнуть смогут больше 80 тысяч детей.

- В крае не только расширяется сеть учреждений, но и растут возможности уже давно работающих центров. В 2023 году регион получил 79 миллионов рублей федеральной субсидии на обновление материально-технической базы загородных центров. Благодаря этому к началу лета в оздоровительных учреждениях Комсомольского и района имени Лазо будут дополнительно построены четыре современных благоустроенных корпуса, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Родители смогут оформить компенсацию стоимости путевки. Вернуть часть потраченных средств могут семьи с детьми 6-18 лет, которые проживают в Хабаровском крае. Уровень доходов семьи не важен. Оформлять компенсацию можно неограниченное количество раз.

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