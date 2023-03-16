Из-за непогоды произошло семь ДТП в ЕАО Фото: ГИБДД по ЕАО

Плохая погода стала причиной аварийной обстановки на дорогах Еврейской автономной области. Только за прошедшие сутки в регионе произошло семь дорожно-транспортных происшествий, сообщает областное ГИБДД.

К счастью, пострадал только один человек. У машин - механические повреждения.

Так, 15 марта в 9 часов на 2071 километре дороги Чита - Хабаровск около села Камышевка 41-летний мужчина не справился с управлением Iveco Stralis и наехал на ограждение. Сообщается, что водитель не учел погодные условия. «Травмы» получили только автомобиль и ограждение.

В 12:43 авария произошла в Биробиджане, в районе Калинина, 1. Водитель «ПАЗ 4234» тоже не справился с управлением и наехал на ограждение.

- В результате ДТП пассажир автобуса 2012 года рождения получил телесные повреждения. После ДТП, спустя несколько часов, самостоятельно обратился в ОГБУЗ «Детская больница», опрошен в присутствии родителей, от госпитализации отказался, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по ЕАО.

В 13:20 на 2082 километре дороги Чита - Хабаровск водитель Volvo FH Truck 6*2 при обгоне не учел безопасную дистанцию и влетел в DAF XF, который ехал по встречной. Пострадали только автомобили.

В 17:00 в районе 1867 километра дороги «Амур» водитель Volvo не учел безопасную дистанцию до едущей впереди машины и врезался в нее. Nissan Atlas перевернулся, а Volvo наехал на ограждение. Люди не пострадали, повреждения есть только у автомобилей и ограждения.

За сутки инспекторы выявили 35 нарушений правил дорожного движения. Двое нарушили правила перевозки детей.

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