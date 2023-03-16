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НовостиОбщество16 марта 2023 7:40

На предприятиях ОПК смогут бесплатно обучиться жители Хабаровского края

Правительство ввело новую меру поддержки
Василина ВАСИЛЬЕВА
На предприятиях ОПК смогут бесплатно обучиться жители Хабаровского края

На предприятиях ОПК смогут бесплатно обучиться жители Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае появилась новая мера поддержки для рынка труда. Теперь те, кто находится в поисках работы, смогут бесплатно обучиться или получить дополнительное образование, чтобы выйти на работу в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Обучение будет проходить по программе поддержки, которая поможет создать временные рабочие места, переобучить специалистов и организовать оплачиваемые общественные работы для тех, кто стоит на бирже труда.

Благодаря этому у компаний появятся рабочие места и государственные субподряды. Предприятие начнет развиваться, а вместе с ним начнет развиваться и краевая экономика.

- Оплачиваемое государством повышение квалификации, дополнительное образование или получение новой профессии является отличной поддержкой для действующего бизнеса, - рассказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края, член общественного совета при Министерстве промышленности и торговли.

Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно обратиться в центр занятости и заключить договор. Список компаний-участников программы определит минпромторг РФ. Он же финансирует 700 миллионов рублей затрат на обучение. Благодаря этой мере в этом году получится найти работу 176 тысячам человек.

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