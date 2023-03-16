На предприятиях ОПК смогут бесплатно обучиться жители Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае появилась новая мера поддержки для рынка труда. Теперь те, кто находится в поисках работы, смогут бесплатно обучиться или получить дополнительное образование, чтобы выйти на работу в компаниях оборонно-промышленного комплекса. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

Обучение будет проходить по программе поддержки, которая поможет создать временные рабочие места, переобучить специалистов и организовать оплачиваемые общественные работы для тех, кто стоит на бирже труда.

Благодаря этому у компаний появятся рабочие места и государственные субподряды. Предприятие начнет развиваться, а вместе с ним начнет развиваться и краевая экономика.

- Оплачиваемое государством повышение квалификации, дополнительное образование или получение новой профессии является отличной поддержкой для действующего бизнеса, - рассказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края, член общественного совета при Министерстве промышленности и торговли.

Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно обратиться в центр занятости и заключить договор. Список компаний-участников программы определит минпромторг РФ. Он же финансирует 700 миллионов рублей затрат на обучение. Благодаря этой мере в этом году получится найти работу 176 тысячам человек.

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