Пожароопасный период начнется в апреле в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале апреля в лесах Хабаровского края начнется пожароопасный сезон. Власти уже готовятся к этому периоду. Актуальные вопросы обсудили на заседании краевой комиссии по ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Изначально пожароопасный сезон распространится на Хабаровский, Бикинский и Вяземский районы, а также на район имени Лазо. Потом, если обстановка станет хуже, его установят и на других территориях.

- В прошлом году на территории края была сложная обстановка с лесными пожарами, в предыдущие периоды отмечались высокие уровни воды на реке Амур. Нам предстоит выработать меры по недопущению в регионе ЧС, - сказал Роман Мирошин, зампред правительства по инфраструктуре.

За пожароопасный период прошлого года число неконтролируемых палов сухой травы снизилось на 22,8 процента. Сейчас специалисты определили 215 населенных пунктов, которые могут пострадать от природных пожаров. К началу сезона каждый из них должен оформить свой паспорт. Документ предоставляют в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и в отдел Госпожнадзора.

Главам муниципалитетов порекомендовали до начала сезона установить порядок содержания территорий, определяющий правила поведения людей. Пристальное внимание нужно уделить уборке сухой травы и покосу в районах.

Обсудили на совещании и наводнения, которые, как правило, охватывают немало территорий и наносят значительный ущерб экономике, имуществу и жилью хабаровчан. И если пожары - больше вина человека, то паводки - это другой разговор. На ликвидацию их последствий нужно немало средств.

Согласно прогнозу гидрологов, вскрытие рек региона ото льда в этом году пройдет близко к средним ежегодным значениям. Для проведения мероприятий в районах, подверженных затоплениям, привлекли 67 оперативных групп. Управление по делам ГО ЧС и ПБ Хабаровского края заключило договор на доставку сил и средств в зоны ЧС воздушным судом.

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