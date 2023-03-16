Безопасность детей на железнодорожных путях обсудили в Хабаровском крае Фото: ДВЖД

Александр Говорин, главный инженер Дальневосточной железной дороги, и Ирина Ивлева, и. о. заместителя министра образования Хабаровского края, выехали на участок ж/д путей Хабаровск-1 - Красная Речка. Специалисты осмотрели инфраструктуру перед весенними каникулами. Именно здесь взрослые и дети часто нарушают правила пересечения рельсов.

Чтобы ребята знали правила дорожного движения в этих местах, специалисты часто ездят по школам и рассказывают ученикам об этом.

- Особое внимание уделяется предотвращению травмирования током. Часто подростки поднимаются на вагоны и попадают под высокое напряжение, получая серьезные травмы. На ДВЖД ведется электрификация БАМа в северных районах Хабаровского края, поэтому необходимо заранее проводить разъяснительную работу в местных школах, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

К слову, за пять лет количество травмированных на железной дороге людей снизилось на 27 процентов. Если в 2018 году пострадали 96 человек, то в 2022 году их было 70. Число пострадавших детей упало на 36 процентов - с 11 до семи человек в год.

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