Две «Парты Героев» появились в школе №15 Хабаровска Фото: Единая Россия

В хабаровской школе №15 установили две «Парты Героев». Посвятили их пятерым Героям СССР - Савелию Носову, Виктору Яшину, Владимиру Тимощук, Василию Шелест и Евгению Полтавскому - выпускникам учебного заведения.

Владимир Тимощук участвовал в войне с мая 1942 года. В одном из боев на Белгородском направлении в августе 1943 года уничтожил больше 20 фашистов. Благодаря ему однополчане без потерь смогли занять выгодные позиции и продолжили наступать. Награжден орденом Ленина и медалями.

У Виктора Яшина два ордена Красного знамени и два - Отечественной войны. С июня 1942 года он бился на Сталинградском, Калининском, Центральном, Белорусском фронтах, готовил летчиков-истребителей. В его списке - 56 воздушных боев, 26 лично сбитых самолетов, и один он сбил в составе группы.

Младший лейтенант Василий Шелест пришел на войну в 1943 году. Третьего октября взвод его гвардии оборонял село Григоровка. Василий занял место погибшего наводчика пулемета и уничтожил больше 30 врагов. В этом же бою его убил осколок мины. Василий Шелест награжден орденами Ленина и Отечественной войны первой степени.

Евгений Полтавский воевал на первом Украинском фронте с 1943 года. Прошел всю Правобережную Украину, пересек границу СССР и сражался с врагами в Карпатах. В трудную минуту 4 ноября 1943 года заменил раненого командира роты. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой и второй степеней и медалями.

Савелий Носов за всю войну принял участие в 139 боевых вылетах и 33 воздушных боях. Он лично сбил 16 вражеских самолетов и три - вместе с группой. В его арсенале множество орденов и медалей, в том числе ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и многие другие.

- Эти герои были такими же учениками, бегали по школе, учили уроки, делали домашнее задание. И они стали участниками нашей истории. На плечах таких людей, как они, наша страна вынесла испытания Великой Отечественной войны, - сказал Роман Брюханов, заммэра, председатель комитета администрации по управлению Железнодорожным районом.

На фасаде школы установили памятную доску в честь бывших выпускников, а на пришкольном участке в память о них посадили пять рябин.

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