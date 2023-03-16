ЕГЭ по русскому написали родители школьников Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло ЕГЭ по русскому языку. Только за парты сели не школьники, а их мамы и папы. Таким образом, регион стал участником акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». К слову, уже в седьмой раз. Акция нужна, чтобы родители смогли лучше понять структуру экзамена и перестали нервничать вместе с детьми.

- Акция проходит во всех районах. Родители могут поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до получения результатов. Присоединиться к акции просто - необходимо до конца марта обратиться в местное управление образования. Там расскажут, где и когда будут открыты экзаменационные пункты для родителей, и как зарегистрироваться на пробный экзамен, - рассказал Андрей Процко, и. о. замминистра образования и науки края.

Сокращенный вариант экзамена написали 30 человек. Это не только родители, но и депутаты Законодательной думы, представители родительских советов края и города, общественного совета при минобразования и журналисты.

Участники прошли через все процедуры: сдали личные вещи и телефоны, прошли контроль и инструктаж, заполнили бланки. Они увидели, как обеспечивается безопасность, печатаются бланки и обрабатываются материалы.

У экзаменующихся было 15 заданий, решить их они должны были за полчаса. Потом участники проверили себя по выданным ключам.

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