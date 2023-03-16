Опыт формирования бренда представили работники библиотеки имени Гайдара в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел круглый стол на тему того, как сформировать правильный образ бренда библиотеки. Его провели сотрудники краевой детской библиотеки имени Николая Наволочкина, а о самом формировании бренда рассказали студенты ТОГУ.

Во время мероприятия участники связались с Беларусью, а, точнее, с сотрудниками Централизованной системы государственных публичных библиотек Могилева. Специалисты районных библиотек Хабаровска пообщались с ними по видеосвязи.

- Выступление «Код Гайдара: из опыта работы именной библиотеки» представила Алла Нистратова, методист Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Она рассказала об истории одной из старейших детских библиотек региона, а также о многолетней работе по популяризации творчества детского писателя, - рассказали в администрации города.

Участникам представили не только теорию. На практике они посмотрели, как развивается бренд коллег из других культурных учреждений.

Напомним, «Гайдарка» стала победителем конкурса на модернизацию учреждений в 2023 году. Сотрудники библиотеки вместе со студентами ТОГУ создали проект «Гайдаровский апгрейд». Будущие дизайнеры и архитекторы внесли свои предложения, которые помогут читателям вновь полюбить библиотеки.

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