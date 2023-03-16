Об информационной безопасности в школах поговорили в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края обсудили информационную безопасность и ее обеспечение в системе образования региона. Сейчас в школах в течение учебного года проводятся классные часы о безопасном поведении в интернете и фейковых новостях. По словам Юлии Зотовой, министра образования, в прошлом году прошло более 800 мероприятий для свыше 100 тысяч школьников.

В этом году в школах должны появиться должности советников по воспитанию. Этот человек будет отвечать за работу с общественными молодежными организациями. Ребят будут вовлекать в полезную деятельность еще активнее.

- Также в крае используются государственная информационная система «Моя школа», информационно-коммуникационная платформа «Сферум», реализуется проект «Цифровой ликбез». Вопросы технической защиты решаются на всех уровнях системы образования - от министерства до школы, - рассказали в Закдуме Хабаровского края.

Во время заседания депутаты обратили внимание на то, что ребят нужно учить кибербезопаснсти и информационной гигиене. Они должны понимать, как узнать достоверную информацию, верна ли ссылка, которую прислали, а также уметь защищать личную информацию и противостоять кибербуллингу. При этом важно не забывать про реальность: заниматься спортом, реализовываться в интересных проектах.

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