Суд увеличил зарплату потерявшему ногу мужчине в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае суд увеличил заработную плату мужчине с инвалидностью. Житель Находки потерял ногу, когда ему было 16 лет.

Мужчина обратился в Центральный районный суд Хабаровска и подал иск к «РЖД». От компании он потребовал возместить потерянный заработок и оплатить судебные расходы.

Ногу приморец потерял из-за травмирования поездом. Конечность пришлось ампутировать. В 2016 году ему бессрочно установили третью группу инвалидности, а в 2018-м он устроился на работу, получил квалификацию, но через какое-то время решил уволиться.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина утратил 55 процентов от общей трудоспособности. С учетом этого он попросил взыскать с ответчика ежемесячно 55 процентов от размера средней заработной платы работников по полученной им квалификации, а также утраченный заработок за 3 года, предшествовавшие его обращению в суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд первой инстанции удовлетворил требования, но цифру снизил до 20 процентов. Тогда мужчина с прокурором обжаловали решение. В апелляции они указали, что в 16 лет мужчина был несовершеннолетним и осознавать опасности в полном объеме не мог. В итоге суд согласился со всеми требованиями.

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