Спасатели помогли грузовику с плитами проехать подъем в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На Хабаровский край продолжает действовать циклон. Сотрудники МЧС предупреждают, что плохая погода может сохраниться в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. На дорогах все также дежурят спасатели и помогать всем, кому это необходимо.

Например, днем 15 марта специалистам из второй пожарно-спасательной части Хабаровска обратился водитель большегруза, в котором он перевозил плиты. Мужчина не мог проехать подъем около развязки на Первый микрорайон в районе ЖК «Ю-Сити». Пожарные выехали на место.

- Огнеборцы с помощью шанцевого инструмента разбили лед на дороге и засыпали ее песком, чтобы колеса могли сцепиться с асфальтом. После взяли большегруз на буксир и вытащили на безопасное место, где КамАЗ мог сам ехать дальше, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

А пока для большегрузов и автобусов запрещено движение на дороге между Лидогой и Ванино и на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Проезд на этих дорогах разрешает, когда утихнет циклон, и коммунальщики уберут последствия мощного снегопада.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.