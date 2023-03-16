40 тон риса из Китая проверяют в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске проверку проходит крупная партия риса из КНР. Образцы крупы поступили в лабораторию Россельхознадзора. Их отобрали в партии массой 40 тон. Рис привезли на автомобиле из Китая через смешанный пункт пропуска «Покровка».

- Отобранные пробы специалисты проверят на энтомологию, гербологию и наличие в ней возбудителей вирусных болезней, которые обычно бывают в рисе. Это бактериальная полосатость и бактериальный ожог зерна, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Также зерно проверят на безопасность и зараженность – таковы требования закона. По результатам экспертизы специалисты решат, можно ли в дальнейшем везти крупу в магазины края.

А пока в пункте пропуска таможню проходит еще восемь машин с рисом. Правительство Китая выдало квоту на ввоз 500 тонн зерна.

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