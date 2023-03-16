Производство багги «Ерофей» запустили в Хабаровском крае Фото: сайт Юрия Трутнева

В Хабаровском крае начали производить багги «Ерофей» - высокопроходимых автомобилей для нужд СВО. Об этом на встрече с Андреем Гурулевым сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

- Местная компания ООО «Сониктранс» запустила серийное производство высокопроходимых тактических автовездеходов «Ерофей». Сейчас для нужд СВО и наших военных выпущено несколько образцов багги, прошедших испытания на полигонах Восточного военного округа, - сказал губернатор.

К слову, в феврале Юрий Трутнев, полпред президента на ДФО, лично побывал на производстве. Тогда он заявил, что технику нужно дорабатывать, так как на тот момент она годилась только для доставки продуктов на передовую.

По бездорожью багги может разгоняться до 100-120 километров в час, а также везти груз до 350 килограммов. Когда на заводе настроят автоматический цикл, то здесь будут производить в месяц до 20 машин.

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