В выплатах на ребенка отказали жительнице ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономной области прокуратура провела проверку после обращения жительницы села Ленинское. Женщине отказали в выплатах на ребенка от трех до семи лет.

Такое решение принял многофункциональный центр. Женщина с ним не согласилась и попросила помощи у надзорного органа.

- В прошлом году она обратилась в ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕАО» с заявлением о перерасчете размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Только женщине в пособии отказали, сославшись на то, что размер среднедушевого дохода ее семьи выше, чем прожиточный минимум. Поэтому права на выплату и ее перерасчет она не имеет.

Но прокурорская проверка установила, что показатель был рассчитан с учетом алиментов, которые удерживаются из зарплаты мужа на его ребенка от первого брака. В итоге доход получается ниже прожиточного минимума в регионе.

Прокуратура потребовала от МФЦ рассчитать среднедушевой доход снова и заново рассмотреть вопрос о назначении выплат на ребенка. Суд встал на сторону женщины. Теперь исполнение решения суда контролирует надзорный орган.

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