Неделя моды завершилась в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске подошла к концу неделя моды. Его завершающим мероприятием стал показ дизайнеров «Золотое лекало». Свои коллекции показали дизайнеры из разных городов страны.

В этом году во время мероприятия прошли многочисленные мастер-классы, выставки и встречи. Участников научили позировать для фото и организовали для них стилизованную съемку. Также они посмотрели на коллекции дальневосточных дизайнеров и пообщались с бизнес-тренером Еленой Стецюк. Неделю моды организовала администрация города вместе с Дальневосточным театром моды Анны Карпусь.

- Основная цель мероприятия – привлечение внимания к творчеству и достижениям дальневосточных дизайнеров и производителей одежды и аксессуаров, а также познакомить жителей города с лучшими специалистами. А еще это популяризация моды и стиля. В этом году мероприятие проходило в формате недели моды и закончилась грандиозным показом. На несколько часов Хабаровск превратился в модный центр Дальнего Востока, – рассказала Дария Кузнецова, начальник отдела общественного питания и бытового обслуживания управления торговли.

Подиум оборудовали в Городском дворце культуры. На него вышли больше 400 моделей. Они показали зрителям 31 коллекцию: 11 детских творений специалистов Хабаровска, Биробиджана, Владивостока, Москвы и Комсомольска-на-Амуре. Также гости и жители города посмотрели на 20 коллекций взрослых нарядов.

Также на мероприятии наградили работников бытового обслуживания и ЖКХ. Церемония прошла в преддверии профессионального праздника. Всего в Хабаровске больше 1600 таких предприятий. В них работает больше шести тысяч человек. Это портные, ювелиры, фотографы, парикмахеры и другие.

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