Дороги из Хабаровска в Комсомольск и Ванино откроют 17 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие междугородние дороги в Хабаровском крае были перекрыты несколько дней из-за плохой погоды. 17 марта синоптики не прогнозируют сильных осадков или явлений, которые могли бы повлиять на безопасность движения. В связи с этим 17 марта с 10:00 возобновится движение по двум дорогам общего пользования.

- Проезд будет разрешено по трассам А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино и А-376 Лидога - Комсомольск-на-Амуре, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Несмотря на улучшение погоды, жителей региона призывают соблюдать осторожность. Перед долгими поездками нужно убедиться, что машина в исправном состоянии, проверить инструменты и оборудование, которые могут пригодиться, если авто сломается в дороге. Также необходимо позаботиться о зарядке телефона, чтобы в случае ЧС можно было дозвониться в спасательную службу «112».

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