Первые территории под проект «Земля для туризма» выбраны в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Росреестр запустил в Хабаровском крае пилотный проект «Земля для туризма». Его цель - ввести в оборот землю для развития туристической инфраструктуры. Инвесторы смогут выбрать участки для строительства объектов и дальнейшего ведения бизнеса. В регионе создан оперштаб, который будет заниматься реализацией проекта - определять объекты туристского интереса, территории для вовлечения в туристскую деятельность.

На первом заседании оперштаба были определены пять территорий, пригодных для развития туриндустрии в Хабаровском крае: природный заповедник «Комсомольский», спорткомплекс «Холдоми», озеро Амут, нацпарк «Анюйский» и памятник древнего наскального искусства «Петроглифы Сикачи-Аляна».

В рамках проекта «Земля для туризма» запустят онлайн-сервис на публичной кадастровой карте Росреестра, где можно будет посмотреть доступные участки под строительство туристических объектов.

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