Оборудование для Армии ВВС и ПВО передала мэрия Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук встретился с военными, чтобы обсудить возможности содействия Вооруженным Силам России. Город оказывает всестороннюю поддержку бойцам, передавая им гуманитарную помощь и оборудование. Накануне мэрия передала очередную партию радиостанций, тепловизоров, оптических прицелов и специальных наушников, которые могут улавливать шумы определенной частоты. Оборудование получила 11-я Армия ВВС и ПВО.

- Мы уже приобретали такое оборудование для других воинских подразделений, и знаем, что оно хорошо себя зарекомендовало на поле боя. С его помощью можно обнаружить противника на большом расстоянии. Как и в прежние времена – все для фронта, все для Победы! - сказал Сергей Кравчук.

Военнослужащие поблагодарили администрацию города и всех хабаровчан за поддержку. Они рассказали, что некоторые предприятия краевой столицы приступили к производству образцов вооружения по заказу ВС РФ.

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