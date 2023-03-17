Установлены сроки временного ограничения движения на дорогах Хабаровского края в 2023 году Фото: Виктория МИНАЕВА

Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирина Горбачева подписала постановление, устанавливающие сроки ограничения движения транспорта по дорогам регионального или муниципального значения во время неблагоприятных погодных условий. Из-за переувлажненности почвы снижается несущая способность дорожных конструкций.

В 2023 году будут действовать ограничения:

- с 5 апреля по 4 мая в Бикинском и Вяземском районе;

- с 13 апреля по 12 мая в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Амурском, Солнечном и районе имени Лазо;

- с 29 апреля по 28 мая в Советско-Гаванском, Ванинском и районе имени Полины Осипенко;

- с 5 мая по 3 июня в Николаевском, Ульчском районах;

- с 22 мая по 20 июня в Аяно-Майском и Охотском районах;

Во время действия ограничений в райоах будет запрещено движение большегрузов. Для дорог второй и третьей категории максимально допустимая нагрузка на ось составляет шесть тонн, а для четвертой и пятой категории – четыре тонны.

С 10 июля по 8 августа в крае будет запрещено ездить грузовикам, вес которых превышает предельно допустимый, по дорогам регионального и муниципального значения, если температура воздуха установится выше +32 градусов.

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