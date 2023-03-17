Запись в первые классы начнется в Хабаровске с апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля в Хабаровске начнется запись детей в первый класс. Глава города Сергей Кравчук подписал документ, который закрепляет образовательные учреждения за конкретными районами краевой столицы. Родители могут воспользоваться им, чтобы уточнить номер школы по адресу проживания.

- Глобальных изменений в этом году нет. Иногда приходится корректировать границы территорий. Ситуация меняется, появляются новые микрорайоны, так что нужно исходить из объективных данных и учитывать вместимость школ, - сказал Алексей Соболев, начальник отдела городского управления образования.

Запись в первый класс стартует в полночь с 31 марта на 1 апреля. Подавать заявления можно круглосуточно на порталах «Услуги27» и «Госуслуги». Можно и лично принести документы в школу. Принимать их будут с 10:00 до 15:00 и с 12:00 до 15:00 по субботам, чтобы не мешать занятиям.

Если заявление подается онлайн, нужно также принести копии документов в учреждение, чтобы подтвердить данные. На электронную почту придет уведомление о том, когда будет открыт прием бумаг.

Прием заявлений продлится до 30 июня. После этого в школах издадут акты о зачислении детей. Если свободные места останутся, подачу заявлений опять откроют 6 июля. Прием документов продлится до 5 сентября.

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