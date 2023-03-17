Этап соревнований Russian Judo Tour пройдет в Хабаровске 1 и 2 апреля Фото: минспорта Хабаровского края
Этап профессиональной серии Russian Judo Tour пройдет в краевой столице уже через две недели. Это первый крупный турнир в новом сезоне. Дзюдоисты, которые будут представлять регион на соревнованиях, уже начали усиленную подготовку.
Около 400 лучших спортсменов будут бороться за победу в «Платинум арене» 1 и 2 апреля. Борцы приедут не только из других регионов России, но и из дружественных стран: Армении, Беларуси, Таджикистана, Индии и Монголии. Сейчас решается вопрос участия спортсменов из Китая.
- Это грандиозное событие для Дальнего Востока и всей страны. Проведение соревнований такого уровня – это плюс для спортсменов не только Хабаровского края, но и соседних регионов. Они могут попробовать свои силы на состязаниях очень высокого уровня, проявить себя в борьбе против сильнейших, – сказала Ирина Родина, представитель федерации дзюдо России в ДФО.
Медали в рамках Russian Judo Tour разыграют в 14 весовых категориях.
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