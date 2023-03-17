Этап соревнований Russian Judo Tour пройдет в Хабаровске 1 и 2 апреля Фото: минспорта Хабаровского края

Этап профессиональной серии Russian Judo Tour пройдет в краевой столице уже через две недели. Это первый крупный турнир в новом сезоне. Дзюдоисты, которые будут представлять регион на соревнованиях, уже начали усиленную подготовку.

Около 400 лучших спортсменов будут бороться за победу в «Платинум арене» 1 и 2 апреля. Борцы приедут не только из других регионов России, но и из дружественных стран: Армении, Беларуси, Таджикистана, Индии и Монголии. Сейчас решается вопрос участия спортсменов из Китая.

- Это грандиозное событие для Дальнего Востока и всей страны. Проведение соревнований такого уровня – это плюс для спортсменов не только Хабаровского края, но и соседних регионов. Они могут попробовать свои силы на состязаниях очень высокого уровня, проявить себя в борьбе против сильнейших, – сказала Ирина Родина, представитель федерации дзюдо России в ДФО.

Медали в рамках Russian Judo Tour разыграют в 14 весовых категориях.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.