Командно-штабные учения и сбор с главами районов завершился в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в течение двух дней проходили командно-штабные учения, посвященные защите населенных пунктов от паводков и природных пожаров. Также в рамках мероприятия состоялся сбор с главами районов. 16 марта в селе Георгиевка спасатели отработали задачи по предупреждению ландшафтных пожаров, ликвидации и минимизации их последствий. Учения показали, что в регионе налажено взаимодействие между министерствами и ведомствами, что позволяет эффективно и оперативно справляться с ЧС.

- С каждым годом усиливается группировка сил и средств, все больше внимания уделяется безопасности жителей. Это подчеркнули и проведенные сборы с участием глав муниципальных образований. Субъект готов, и какие-бы нас не ждали риски и происшествия, с учетом проводимой работы все последствия будут минимизированы, – сказал Александр Павлов, старший оперативный дежурный МЧС России.

16 марта самой зрелищной частью учений стала их практическая часть. По легенде, в лесу около населенного пункта возник пожар. Его быстро обнаружила патрульная служба. Сотрудники лесоохраны с ранцевыми огнетушителями и пожарные автомобили сразу отправились к месту ЧП. На вертолете прибыла парашютно-десантная группа, которая отправилась на разведку и ликвидацию пламени. Несмотря на слаженность действий и скорость реакции спасателей, огонь перекинулся на жилые дома. Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание, организовали работу по тушению домов. Пострадавший, обнаруженный на месте возгорания, пожарными передан бригаде центра медицины катастроф.

В конце всех мероприятий некоторым главам районов вручили сертификаты на получение техники. Администрации сел Георгиевское, Котиковское, Гайтеровское получили сертификаты на покупку бензиновых кос.

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