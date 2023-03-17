Часть улицы Комсомольской перекроют в городе Юности 20 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 20 марта, ограничат движение транспорта по улице Комсомольской. В районе школы №51 около дома №44 сотрудники «Водоканала» приступят к ремонту водопровода. Работы начнутся в 9:00.

- В месте проведения работ проезд по Комсомольской останется, но улица будет сужена. Водителям нужно будет проявить осторожность, терпение и взаимную вежливость, - прокомментировали в администрации Города юности.

Сроки окончания работ в мэрии Комсомольска пока не называют. Ограничения будут сняты сразу после завершения ремонта.

Отметим, в Городе юности продолжают борьбу с последствиями снежного циклона. 17 марта в городе работает 20 спецмашин, которые очищают тротуары и дороги. Из-за работы техники движение транспорта также может быть временно ограничено.

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