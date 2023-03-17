Все больше предприятий Хабаровского края берет на работу инвалидов

Все больше предприятий Хабаровского края берут на работу инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае предприятия все чаще трудоустраивают к себе людей с инвалидностью. Сейчас сделать это можно альтернативным способом. Если компания не может принять человека с ОВЗ, то может помочь подыскать ему другую организацию. Для многих компаний это стало выходом, ведь сейчас у них есть обязательства по трудоустройству таких людей.

Такое нововведение появилось с сентября 2022 года. За чуть больше, чем полгода, им воспользовались семь предприятий. Сейчас для компании, в которой трудится больше 35 человек, есть квоты на прием на работу людей с инвалидностью. Она составляет три процента среднесписочной численности работников.

- В подобных случаях работодатель, выполняющий обязанность по трудоустройству инвалида в счет квоты, возмещает расходы на его зарплату трудоустроившему работодателю. В Хабаровском крае есть два предприятия, которые созданы специально для трудоустройства людей с инвалидностью. Одно из них - «Центр упаковки и печати», который появился еще в советские годы. Оно продолжает осуществлять социально-трудовую реабилитацию инвалидов по зрению, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Тенденция по принятию на работу инвалидов в регионе носит положительный характер. Раньше большинство предприятий отказывало таким людям, но теперь их отношение поменялось.

Квоту в регионе выполнили 1014 организаций, инвалидов взяли на работу больше 340 работодателей. Однако в регионе остаются свободными еще более 1770 вакансий. В целом Хабаровский край лидирует среди 11 регионов страны по этому показателю, хотя у бизнеса пока небольшой запрос, ведь создать такие места не так просто.

По этой теме в крае создали чек-лист с популярными вопросами для работодателей. Он опубликован на сайте управления госконтроля и лицензирования. Также руководители могут обратиться с проблемами к специалистам по номеру 8 (4212) 40-23-56.

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