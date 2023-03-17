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НовостиОбщество17 марта 2023 5:13

Все больше предприятий Хабаровского края берет на работу инвалидов

Альтернативным способом трудоустройства воспользовались семь компаний
Василина ВАСИЛЬЕВА
Все больше предприятий Хабаровского края берут на работу инвалидов

Все больше предприятий Хабаровского края берут на работу инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае предприятия все чаще трудоустраивают к себе людей с инвалидностью. Сейчас сделать это можно альтернативным способом. Если компания не может принять человека с ОВЗ, то может помочь подыскать ему другую организацию. Для многих компаний это стало выходом, ведь сейчас у них есть обязательства по трудоустройству таких людей.

Такое нововведение появилось с сентября 2022 года. За чуть больше, чем полгода, им воспользовались семь предприятий. Сейчас для компании, в которой трудится больше 35 человек, есть квоты на прием на работу людей с инвалидностью. Она составляет три процента среднесписочной численности работников.

- В подобных случаях работодатель, выполняющий обязанность по трудоустройству инвалида в счет квоты, возмещает расходы на его зарплату трудоустроившему работодателю. В Хабаровском крае есть два предприятия, которые созданы специально для трудоустройства людей с инвалидностью. Одно из них - «Центр упаковки и печати», который появился еще в советские годы. Оно продолжает осуществлять социально-трудовую реабилитацию инвалидов по зрению, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Тенденция по принятию на работу инвалидов в регионе носит положительный характер. Раньше большинство предприятий отказывало таким людям, но теперь их отношение поменялось.

Квоту в регионе выполнили 1014 организаций, инвалидов взяли на работу больше 340 работодателей. Однако в регионе остаются свободными еще более 1770 вакансий. В целом Хабаровский край лидирует среди 11 регионов страны по этому показателю, хотя у бизнеса пока небольшой запрос, ведь создать такие места не так просто.

По этой теме в крае создали чек-лист с популярными вопросами для работодателей. Он опубликован на сайте управления госконтроля и лицензирования. Также руководители могут обратиться с проблемами к специалистам по номеру 8 (4212) 40-23-56.

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