100-летие авиакомпании «Аэрофлот» празднуют в Хабаровском крае Фото: международный аэропорт Хабаровск

«Аэрофлот» - одна из крупнейших авиакомпаний России. 17 марта 2023 года она празднует 100-летие со дня основания. Родоначальником «Аэрофлота» стал «Добролет», появившийся в далеком 1923-м. Сейчас в хабаровском отделении дальневосточного филиала компании работают 23 человека: это диспетчеры, которые следят за подготовкой воздушных судов к вылету, и специалисты по продаже билетов.

- Последние несколько лет стали настоящим испытанием для национальной авиации. Повлияли коронавирусные ограничения, санкции. Уменьшение количества международных авиарейсов, а затем полная приостановка воздушного сообщения по большому числу направлений из России. Уверена, 100 лет для главного воздушного перевозчика страны - это только начало. Благодаря мерам господдержки отрасли и развитию отечественной авиапромышленности новые свершения у вас впереди, - сказала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Спикер поздравила работников компании и наградила семь сотрудников почетными грамотами губернатора края, благодарностями и благодарственными письмами регионального минтранса.

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