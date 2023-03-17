Михаил Дегтярев посетил Бикин в рамках рабочей поездки Фото: Александр Янышев, Вячеслав Реутов

17 марта глава Хабаровского края Михаил Дегтярев приехал в Бикин с однодневным рабочим визитом. Он проинспектировал ход строительства домов для расселения ветхого жилья, осмотрел парк, отремонтированный в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Первым делом глава региона посетил стройплощадку, где сейчас возводится комплекс домов для расселения аварийного жилья. В Бикине строят сразу две многоэтажки. Благодаря этому будет сдана 81 квартира. Это позволит расселить сразу 14 бараков.

- Дома в Бикине планируется ввести в июле 2023 года. 189 человек получат благоустроенные квартиры. И эта задача должна быть выполнена в срок! - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона во время визита подметил, что в городе создается новая система водоснабжения. Модернизация сети коснется 16 тысяч бикинцев, в том числе жильцов новых домов.

После осмотра новых домов Михаил Дегтярев посетил парковую зону. Раньше это был практически пустырь, зато сегодня здесь есть место для отдыха жителей всех возрастов. На благоустройство территории было выделено 4,3 миллиона рублей.

Губернатор напомнил, что в 2023 году планируется еще одна масштабная работа - реконструкция городского центрального парка, для чего будет выделено 80 миллионов рублей.

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