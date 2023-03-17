Работу китайского рынка запретили в Магадане Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Магадане суд запретил работу здания торгового комплекса «Китай-город». Такое решение принято из-за того, что руководство предприятия не исполнило решение суда в установленные сроки.

В пресс-службе судебных приставов по области уточнили, что дело по этому комплексу находится у них в категории особо сложных производств. Сейчас здание не просто нельзя использовать: в нем запретили любую хозяйственную и торговую деятельность.

- Запрет эксплуатации объекта действует до устранения требований пожарной безопасности и нарушений требований градостроительного законодательства, - рассказали в УФССП по Магаданской области.

У руководителя предприятия было время, чтобы устранить нарушения и продолжить получать доход, но он по каким-то причинам решил этого не делать. Поэтому суд решил наказать его более сурово и запретить работу торгового комплекса вообще.

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