19 миллионов рублей на развитие малочисленных народов получат районы Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проживает немало коренных малочисленных народов Севера. И чтобы их поддержать, в регионе есть специальная программа. По ней районы каждый год будут получать деньги на развитие национальных общин.

Утоняется, что муниципалитеты смогут сами решить, как потратить деньги. Это могут быть различного рода мероприятия, праздники, а также поддержка общин в любых сферах. А еще на эти деньги детей отправляют в летние и оздоровительно-лечебные лагеря. Например, на каникулах дети оленеводов смогут отправиться в пришкольные интернаты. Юных жителей Аяно-Майского и Охотского районов отвезут от мест кочевий родителей до мест отдыха и обратно домой.

- В 2023 году в Охотском районе запланирован этнофестиваль «Живая река», в Амурском районе пройдет фестиваль «Аист над Амуром», в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах проведут фестивали эвенкийской культуры «Бакалдын». Также планируется покупка автомобилей для доставки жителей из отдаленных сел, а также оборудования и средств связи для развития национальных общин в Ульчском районе, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов края.

Деньги в этом году получат 14 муниципалитетов края. В общей сложности там живут 17,6 тысячи представителей этих народностей.

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