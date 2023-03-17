Забрала ключи, но одежду оставила: хабаровчанка познакомилась с мужчиной в сауне и угнала его иномарку

Автомобиля лишился мужчина после отдыха с новой знакомой в сауне в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хабаровчанин приехал в одну из саун Железнодорожного района, чтобы отдохнуть. Там он проводил время в компании, где кроме знакомых ему людей были и те, кого он видел первый раз. Мужчина оставил свои вещи без присмотра, а когда собрался ехать домой, увидел, что его ключи от машины пропали, как и авто, припаркованное им возле сауны. Вместе с ними не нашлась и 18-летняя девушка, которая отдыхала в той же компании.

Владелец иномарки позвонил в полицию. Правоохранители отправились на розыск угнанной машины. Они заметили пропавшее авто в одном из дворов по Гоголя. Подозреваемую задержали. По ее словам, во время застолья она решила прокатиться по городу на чужой машине, поэтому забрала ключи.

- На подозреваемую завели уголовное дело. За угон она может получить лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На время расследования с хабаровчанки взяли подписку о невыезде.

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