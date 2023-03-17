Слякоть обещают Хабаровскому краю 18 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 18 марта будет переменчивой. 10-градусные морозы ночью сменяться плюсовыми температурами днем. Столбик термометра в субботу покажет от ноля до +2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-14 метров в секунду. Вероятность осадков в течение дня будет низкой.

Небольшой снег 18 марта преподнесет погода многим районам Хабаровского края. Исключениями станут Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Тугуро-Чумиканский и район имени Полины Осипенко. Скорость ветра в регионе будет достигать 14 метров в секунду.

На юге ночью мороз опустится от -6 до -11. Уже днем потеплеет до +4 градусов. В центральной части края будет от -8 до -19 ночью и от -3 до +3 днем. На северных территориях ночью на градуснике покажет от -7 до -17, а днем от -10 до ноля градусов.

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