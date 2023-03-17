Хотел уладить ссору, но убил: мужчина забил знакомую кулаками в Магадане

Мужчине вынесли приговор за убийство по неосторожности в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Вспыльчивость привела жителя Магадана за решетку. Он сорвался во время ссоры со знакомой и нанес ей несколько ударов, которые стали для женщины смертельными.

Дело было вечером 13 июля 2022 года в общежитии, которое находится на Якутской. В одной из комнат вместе отдыхали местный житель и его 35-летняя знакомая. Они выпивали, но веселье резко кончилось, когда настроение магаданца внезапно изменилось. Собутыльники начали ссориться. Тогда мужчина вышел из себя и, желая «доказать свою правоту», дважды ударил женщину кулаком по голове.

- Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Спустя короткое время она скончалась на месте, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Мужчина был задержан. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Собрав доказательства, следователи передали материалы дела в суд, который приговорил виновника к восьми годам лишения свободы. Он проведет этот срок в колонии строгого режима.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.